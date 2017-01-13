Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» - в четвертьфинале, а «Монреаль» - в кризисе. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

1. Бывший игроки сборной России Владимир Габулов и Кирилл Комбаров подписали контракты с «Арсеналом». Помогут ли опытные игроки тульской команде в нелегкой борьбе за выживание в РФПЛ?

2. Женская сборная России по биатлону показала худший результат в эстафетной гонке с 1993 года на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Но старший тренер команды Виталий Норицын не склонен драматизировать ситуацию.

3. А тем временем, самая популярная и титулованная биатлонстика 21 века Магдалена Нойнер прокомментировала ход расследования в отношении российских биатлонистов, которых подозревают в применении запрещенных препаратов и подмене допинг-проб.

4. Мадридский «Реал» ушел от поражения в гостевом матче 1/8 Кубка Испании против «Севильи». Впрочем, задел после первой игры (3:0 на «Сантьяго Бернабеу») позволил Зинедину Зидану выпустить на поле полурезервный состав.

5. Успешно преодолел тот же барьер в розыгрыше национального Кубка и «Милан». В четвертьфинале россонери ожидает принципиальная битва с «Ювентусом».

6. Гроссмейстер Сергей Карякин не держит зла на Магнуса Карлсена, который досрочно покинул церемонию награждения по окончании первенства мира по блицу.

7. Экипаж Эдуарда Николаева вышел в лидеры генеральной классификации ралли «Дакар». Команда «КАМАЗ-мастер» подтверждает статус главного фаворита престижного марафона.

8. А в классе квадроциклов по-прежнему нет равных россиянину Сергею Карякину.

9. «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17 проигрывает нечасто, но иногда это происходит с диким треском. В ноябре «Канадиенс» сенсационно получили 10 безответных шайб от «Коламбуса», а сегодня Александр Радулов и компания были в пух и прах разбиты «Миннесотой».

10. В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии-2017. Своих первых соперников на турнире узнали Новак Джокович, Энди Маррэй, Серена Уильямс и российские теннисисты.



Именинники дня: Сегодня день рождения отмечают прошлое и будущее мирового хоккея: знаменитый российский вратарь Николай Хабибулин и канадский вундеркинд Коннор Макдэвид - лидер бомбардирской гонки текущего сезона НХЛ.

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