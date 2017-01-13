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Павлюченкова в паре с Бабош выиграла турнир в Сиднее

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош одержали победу в финале теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.

Российско-венгерский дуэт в решающем матче победил Саню Мирзу (Индия)/Барбору Стрыцову (Чехия), получивших от организаторов первый номер посева. Матч, продолжавшийся 1 час 12 минут, завершился со счетом 6:4, 6:4. 

Для 25-летней россиянки этот титул стал пятым в карьере на турнирах WTA в парном разряде. 

Сидней (Австралия)

Турнир WTA 

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Саня Мирза (Индия)/Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:4, 6:4

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