Павлюченкова в паре с Бабош выиграла турнир в Сиднее
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимея Бабош одержали победу в финале теннисного турнира в Сиднее в парном разряде.
Российско-венгерский дуэт в решающем матче победил Саню Мирзу (Индия)/Барбору Стрыцову (Чехия), получивших от организаторов первый номер посева. Матч, продолжавшийся 1 час 12 минут, завершился со счетом 6:4, 6:4.
Для 25-летней россиянки этот титул стал пятым в карьере на турнирах WTA в парном разряде.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA
Призовой фонд 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия)/Тимея Бабош (Венгрия) - Саня Мирза (Индия)/Барбора Стрыцова (Чехия) - 6:4, 6:4
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