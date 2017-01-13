Александрова сыграет с Макаровой, Родина - с Павлюченковой в первом круге Australian Open
В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
Пять российских теннисисток вошли в число сеянных на Аustralian Open.
В ходе жеребьевки определились следующие пары:
Евгения Родина (Россия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)
Светлана Кузнецова (Россия, 8) - Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия)
Екатерина Макарова (Россия, 30) - Екатерина Александрова (Россия)
Дарья Касаткина (Россия, 23) - Пэн Шуай (Китай)
Ирина Хромачева (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)
Елена Веснина (Россия) – соперница из квалификации.
Лидер рейтинга WTA Анжелик Кербер сыграет в первом круге с украинкой Лесей Цуренко, а Серена Уильямс - с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в ближайший понедельник.