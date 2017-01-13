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Александрова сыграет с Макаровой, Родина - с Павлюченковой в первом круге Australian Open

Источник:  Australian OpenКомментарии

В Мельбурне состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Пять российских теннисисток вошли в число сеянных на Аustralian Open. 

В ходе жеребьевки определились следующие пары:

Евгения Родина (Россия) - Анастасия Павлюченкова (Россия, 24)

Светлана Кузнецова (Россия, 8) -  Мариана Дуке-Мариньо (Колумбия)

Екатерина Макарова (Россия, 30) - Екатерина Александрова (Россия) 

Дарья Касаткина (Россия, 23) - Пэн Шуай (Китай)

Ирина Хромачева (Россия) – Сорана Кырстя (Румыния)

Елена Веснина (Россия) – соперница из квалификации. 

Лидер рейтинга WTA Анжелик Кербер сыграет в первом круге с украинкой Лесей Цуренко, а Серена Уильямс - с Белиндой Бенчич из Швейцарии. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в ближайший понедельник.

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