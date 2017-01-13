Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Баффало»
«Тампа-Бэй» одержала домашнюю победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 17-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 40 набранных очков (17+23) в 36 матчах. Форвард Владислав Наместников и защитник Никита Нестеров отличились результативными передачами.
Победой над «Баффало» «Тампа» прервала серию из четырех поражений и теперь занимает 12-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке.
Матч
Тампа-Бэй - Баффало - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Моулсон (Федун, Гиргенсонс), 2:58 (0:1). Палат (Друэн, Джонсон), 5:37 (1:1). Палат (Нестеров, Наместников), 25:18 (2:1). Кучеров (Хедман, Палат), 32:58 (3:1). Кейн (Айкел, J. Falk), 50:30 (3:2). Строльман (Филппула, Бойл), 59:42 (4:2).
Место и дата
13 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция