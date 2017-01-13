Шайба Кучерова принесла «Тампе» победу над «Баффало»

«Тампа-Бэй» одержала домашнюю победу над «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил 17-ю шайбу в сезоне, теперь на его счету 40 набранных очков (17+23) в 36 матчах. Форвард Владислав Наместников и защитник Никита Нестеров отличились результативными передачами.

Победой над «Баффало» «Тампа» прервала серию из четырех поражений и теперь занимает 12-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке в турнирной таблице на Востоке.