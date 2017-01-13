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Мустафина ждет ребенка

Источник:  «Экспресс газета»Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике россиянка Алия Мустафина ждет ребёнка от бобслеиста сборной России Алексея Зайцева. Об этом рассказал отец гимнастки Фархат Мустафин, в прошлом известный борец греко-римского стиля.

- Дочка родит летом. Врачи говорят, что в июле. Пол ребенка молодые пока не узнавали. Не до этого, потом узнают. Мой зять из работящей семьи. Родители Алексея всю жизнь на земле пахали, сейчас они на пенсии. В семье четыре брата. Так вот, Леша самый младший. Свадьбу сыграли в начале ноября, а вскоре зять уехал на тренировочные сборы. Живут молодые в Москве, у дочки есть отдельная квартира. Она уже готова стать мамой, - сказал отец Мустафиной в интервью «Экспресс газете». 

Напомним, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро Мустафина завоевала золото на брусьях, серебро в командном первенстве и бронзу в многоборье. После Игр-2016 она заявила, что берет паузу в спортивной карьере.

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