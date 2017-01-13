Рублев и Донской вышли в финал квалификации на Australian Open
Россияне Андрей Рублев и Евгений Донской пробились в финальный раунд квалификации на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне.
Рублев одержал победу над японцем Юити Сугитой со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Теннисисты провели на корте больше 1,5 часов.
Донской со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2 обыграл австралийца Мэттью Эбдена. Матч продолжался почти два часа.
За выход в основную сетку турнира Рублев сыграет с канадцем Питером Полански, соперником Донского будет американец Ноа Рубин.
Первый в сезоне турнир «Большого шлема» стартует в ближайший понедельник.
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