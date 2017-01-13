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Кросби – главный претендент на «Харт Трофи», Бобровский – на третьем месте

Источник:  NHLКомментарии

Официальный сайт НХЛ провел опрос по определению фаворитов в борьбе за «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона.

Больше всех очков в голосовании экспертов набрал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. 29-летний канадец лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, забив 26 голов в 35 матчах.

Второе место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на третьем – голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который ранее был признан экспертами фаворитом в борьбе за «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона.

Также среди российских легионеров были названы Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Евгений Малкин («Питтсбург»).

Напомним, эксперты называли пятерку игроков. За первое место игрок получал пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.

Фавориты в борьбе за «Харт Трофи»:

1. Сидни Кросби («Питтсбург») – 49 очков

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 43

3. Сергей Бобровский («Коламбус») – 29

4. Кэри Прайс («Монреаль») – 17

5. Деван Дубник («Миннесота») – 12

6. Брент Бернс («Сан-Хосе») – 8

7. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») – 7

8. Евгений Малкин («Питтсбург») – 5

9. Кэм Эткинсон («Коламбус») – 4

10. Джефф Картер («Лос-Анджелес») – 2

11. Остон Мэттьюз («Торонто») – 2

12. Марк Шайфли («Виннипег») – 2

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