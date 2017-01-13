Кросби – главный претендент на «Харт Трофи», Бобровский – на третьем месте
Официальный сайт НХЛ
провел опрос по определению фаворитов в борьбе за «Харт Трофи», приз самому
ценному игроку сезона.
Больше всех очков в голосовании экспертов набрал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби. 29-летний канадец лидирует в списке лучших снайперов регулярного чемпионата, забив 26 голов в 35 матчах.
Второе место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, на третьем – голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, который ранее был признан экспертами фаворитом в борьбе за «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона.
Также среди российских легионеров были названы Владимир Тарасенко («Сент-Луис») и Евгений Малкин («Питтсбург»).
Напомним, эксперты называли пятерку игроков. За первое место игрок получал пять очков, за второе – четыре, за третье – три, за четвертое – два, за пятое – одно.
Фавориты в борьбе за «Харт
Трофи»:
1. Сидни Кросби («Питтсбург»)
– 49 очков
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)
– 43
3. Сергей Бобровский
(«Коламбус») – 29
4. Кэри Прайс («Монреаль»)
– 17
5. Деван Дубник («Миннесота»)
– 12
6. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
– 8
7. Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис») – 7
8. Евгений Малкин («Питтсбург»)
– 5
9. Кэм Эткинсон («Коламбус»)
– 4
10. Джефф Картер («Лос-Анджелес»)
– 2
11. Остон Мэттьюз («Торонто»)
– 2
12. Марк Шайфли («Виннипег»)
– 2