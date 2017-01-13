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«Лос-Анджелес» победил «Сент-Луис»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Сент-Луисом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По два гола забили защитник Джейк Маззин и форвард Тэннер Пирсон. Еще одна шайба в ворота «блюзменов» на счету форварда Тревора Льюиса.

Отметим, что по две голевые передачи сделали форварды Мариан Габорик, Дастин Браун и Джефф Картер.

Единственную шайбу гостей забросил американец Пол Штясны. Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Наиль Якупов заработали показатель полезности «–1».

«Лос-Анджелес» набрал 46 очков и поднялся на пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Лос-Анджелес - Сент-Луис - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы:

Маззин (Даути, Дауд), 3:18 (1:0). Льюис (Габорик, Мартинес), 18:12 (2:0). Маззин (Габорик, Копитар), 24:43 (3:0). Пирсон (Браун, Картер), 25:34 (4:0). Штястны (Стеен, Шварц), 27:29 (4:1). Пирсон (Браун, Картер), 39:48 (5:1).

Место и дата

13 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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