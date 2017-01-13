«Лос-Анджелес» победил «Сент-Луис»

«Лос-Анджелес» одержал победу над «Сент-Луисом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

По два гола забили защитник Джейк Маззин и форвард Тэннер Пирсон. Еще одна шайба в ворота «блюзменов» на счету форварда Тревора Льюиса.

Отметим, что по две голевые передачи сделали форварды Мариан Габорик, Дастин Браун и Джефф Картер.

Единственную шайбу гостей забросил американец Пол Штясны. Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Наиль Якупов заработали показатель полезности «–1».

«Лос-Анджелес» набрал 46 очков и поднялся на пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ

Регулярный чемпионат