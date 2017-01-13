UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе.

Этот поединок станет одним из двух главных событий вечера наряду с боем за титул чемпиона UFC в полусреднем весе между обладателем пояса Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном выведет его победителя на титульный поединок с Конором Макгрегором. 32-летний Фергюсон за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения. Нурмагомедов выиграл все 24 своих поединка в смешанных единоборствах.