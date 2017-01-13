«Монреаль» вернул Щербака в АХЛ

Форвард «Монреаля» Никита Щербак возвращается в фарм-клуб «Канадиенс».

21-летний российский нападающий продолжит сезон в «Сент-Джонс АйсКэпс».

По итогам своего первого вызова в «Монреаль» Щербак провел в НХЛ три матча, в которых набрал 1 (1+0) очко, проводя в среднем за матч по 11 минут игрового времени.

Напомним, свою единственную шайбу Щербак забросил в дебютном матче с «Торонто». После этого он сыграл с «Вашингтоном» и «Виннипегом».

Добавим, что в регулярном чемпионате АХЛ на счету Щербака 20 (10+10) очков.

Вместе с Щербаком в «Сент-Джонс» возвращается форвард Бобби Фарнхэм. Оба игрока не приняли участие во вчерашнем матче с «Миннесотой» (1:7).