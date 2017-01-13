Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду

Источник:  MarcaКомментарии

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение о переходе в «Челси», сообщает Marca.

25-летний колумбиец принял решение остаться в клубе после разговора с форвардом Криштиану Роналду, который отговорил партнера от продолжения карьеры в английском клубе.

Напомним, после финала клубного чемпионата мира с «Касима Антлерс» (4:2), в котором Родригес остался в запасе, игрок заявил, что может покинуть «Реал», так как недоволен своим игровым временем.

Позже появилась информация о том, что полузащитник получил выгодное предложение из Китая, где он смог бы зарабатывать в десять раз больше, чем сейчас в «Реале».

В первом матче в году с «Севильей» (3:0) Родригес сделал дубль, после чего провел второй тайм в игре с «Гранадой» (5:0).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марио Гомес не поет гимн, а Серена не стирает носки. Все о суевериях спортсменовМарио Гомес не поет гимн, а Серена не стирает носки. Все о суевериях спортсменовПятница, 13-е – прекрасный повод вспомнить о странных и забавных ритуалах и приметах самого суеверного народа в мире – спортсменов.Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Зинедин Зидан: Я недоволен тем, что болельщики «Севильи» оскорбляли Серхио РамосаГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выступил в поддержку капитана команды Серхио Рамоса после ответного матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей».«Реал» сыграл вничью с «Севильей» и вышел в четвертьфинал Кубка ИспанииМадридский «Реал» стал последним четвертьфиналистом Кубка Испании по футболу.Лысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛЛысцов перейдет в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Эвертон» отдал в аренду «Уотфорду» Клеверли«Эвертон», купив у «Манчестер Юнайтеда» полузащитника Моргана Шнайдерлина, отдал в аренду «Уотфорду» хавбека Тома Клеверли.Лусиано Нарсинг: Мне 26 лет и это хороший возраст, чтобы проверить свои силы в АПЛолузащитник «Суонси» Лучано Нарсинг прокомментировал свой переход из ПСВ.Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер СамедоваПредседатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия перехода полузащитника Александра Самедова в «Спартак» согласованы.Эльдар Исаев: Любой игрок может прибыть на просмотр в «Анжи», но только за свой счетЗаместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сказал, что клуб открыт для потенциальных новичков и приглашает их на просмотр.Нарсинг перешел из ПСВ в «Суонси»Вингер ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинг стал игроком «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба, выступающего в АПЛ.Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не комментирует появившуюся в СМи информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» договорились о его переходе.Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтовШнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтовПолузащитник «Манчестер Юнайдет» Морган Шнайдерлин перешел в «Эвертон», сообщает официальный сайт «ирисок».На просмотре в «Анжи» находятся 16 игроков«Анжи» назвал состав команды на первый учебно-тренировочный сбор. Напомним, что он проходит в Белеке (Турция).«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова«Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу полузащитника Александра Самедова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.«Анжи»: В ближайшие дни Жиров присоединится к намЗащитник Александр Жиров присоединится к «Анжи» на тренировочном сборе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду заговорил на русскомНападающий сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду заявил, что мечтает в этом году выиграть Кубок конфедераций и произнес несколько слов по-русски.«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата ЛитвыФранцузский форвард из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Гаджибеков может перейти в «Локомотив»Защитник Али Гаджибеков, исключенный на днях из заявки «Анжи», может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Лайф».Игорь Шалимов: Продавать Смолова конкурентам Галицкий не будетГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который находится сейчас с командой на первом зимнем сборе в ОАЭ, рассказал, есть ли подвижки в ситуации с нападающим Федором Смоловым.Жиров станет игроком «Краснодара»Защитник Александр Жиров перейдет в «Краснодар». Ранее он выступал за «Томь».
Главные новости
Футбол
Габулов и Комбаров в «Арсенале», «Реал» – в четвертьфинале, а «Монреаль» – в кризисе. Главные новости утра
Другие
Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена
Хоккей
Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»
Биатлон
Йоханнес Бе: Тарьей страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему диагноз
Футбол
Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду
MMA
UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта
Хоккей
Кросби – главный претендент на «Харт Трофи», Бобровский – на третьем месте
Спортивная гимнастика
Мустафина ждет ребенка
Теннис
Александрова сыграет с Макаровой, Родина – с Павлюченковой в первом круге Australian Open
Теннис
Павлюченкова в паре с Бабош выиграла турнир в Сиднее
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Хамес Родригес
Хамес Родригесвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы