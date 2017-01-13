Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение о переходе в «Челси», сообщает Marca.

25-летний колумбиец принял решение остаться в клубе после разговора с форвардом Криштиану Роналду, который отговорил партнера от продолжения карьеры в английском клубе.

Напомним, после финала клубного чемпионата мира с «Касима Антлерс» (4:2), в котором Родригес остался в запасе, игрок заявил, что может покинуть «Реал», так как недоволен своим игровым временем.

Позже появилась информация о том, что полузащитник получил выгодное предложение из Китая, где он смог бы зарабатывать в десять раз больше, чем сейчас в «Реале».

В первом матче в году с «Севильей» (3:0) Родригес сделал дубль, после чего провел второй тайм в игре с «Гранадой» (5:0).