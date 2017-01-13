Йоханнес Бе: Тарьей страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему диагноз
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, от какого заболевания страдает его старший брат Тарьей.
- Тарьей сейчас не тренируется. У него есть проблемы со здоровьем. Когда он приступает к тренировкам, происходит рецидив болезни. У него заболевание дыхательных путей, но врачи пока не поставили точного диагноза. Это грустно и печально, - цитирует Йоханееса NRK.
Напомним, Бе-старший пропустил первый отрезок текущего сезона из-за проблем с дыхательными путями. Он планировал выйти на трассу в Германии, но спортсмен вынужден отложить свое возвращение.
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