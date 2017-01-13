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«Рейнджерс» вернул Бучневича из фарм-клуба

Источник:  ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»Комментарии

Форвард Павел Бучневич вызван в «Рейнджерс» из клуба АХЛ – «Хартфорд Вулф Пэк». Таким образом, 21-летний российский нападающий может сыграть в субботу в домашнем матче с «Торонто».

Бучневич был отправлен в фарм-клуб, чтобы набрать форму после травмы спины, из-за которой он не играл с ноября. В АХЛ форвард провел три матча и набрал 2 (1+1) очка.

До травмы Бучневич сыграл в десяти матчах в НХЛ и записал на свой счет 8 (4+4) очков при показателе полезности «+4» и четырех минутах штрафа.

При этом форвард набирал очки в своих четырех предыдущих матчах в лиге. А 8 ноября в игре с «Ванкувером» он установил свой личный рекорд по результативности, забив гол и сделав две голевые передачи.

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