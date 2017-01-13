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Эдуард Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»

Источник:  «КАМАЗ-Мастер»Комментарии

Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев прокомментировал десятый этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Экипаж Николаева занял первое место.

- Сегодня начался настоящий «Дакар». Первая часть триал, интересный и насыщенный спецучасток, то, что мы встречаем на «Шелковом пути» и на этапах чемпионата России, и раньше этого было много на «Дакаре». Думаю, сегодня будет хорош тот, кто имеет хорошую физическую форму. Мы старались ехать быстро и не сломать автомобиль, - цитирует Николаева пресс-служба «КАМАЗ-мастер»

Спецучасток протяженностью 449 километров Николаев преодолел за 5 часов 33 минуты 6 секунд.

Второе и третье места заняли также другие экипажи «КАМАЗ-мастер» во главе с Дмитрием Сотниковым (отставание - 7 минут 1 секунда) и Айратом Мардеевым (+7.41) соответственно. 

В лидеры генеральной классификации «Дакара» вышел Николаев - 23:27.12. Вторым идет экипаж Сотникова (+5.15), третьим - голландца Жерара де Роя из «Ивеко» (+24.17). 

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ

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