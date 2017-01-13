Пакьяо может провести бой в России в июле с Михайленко

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо в июле планирует провести бой в России против Дмитрия Михайленко, сообщил промоутер Боб Арум, представляющий интересы Пакьяо.

- Нам предложили провести бой против Дмитрия Михайленко. Сейчас у Мэнни все расписано, но в июле у него будет свободное время. Мэнни сказал мне, что с огромной радостью проведет бой в России, потому что это хорошая возможность для продолжения развития отношений между Россией и Филиппинами, это просто отличная причина для проведения боя. Мэнни очень рад такому предложению и тому, что сможет представить свою страну на таком важном мероприятии, - сказал Арум.

Последний на сегодня бой Пакьяо провел 6 ноября с американцем Джесси Варгасом. Мэнни одержал победу единогласным решением судей и завоевал пояс по версии WBO в полусреднем весе. Ранее знаменитый боксер был избран в Сенат Филиппин.