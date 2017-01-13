Кучеров вошел в десятку лучших снайперов в истории «Тампы-Бэй»
Форвард «Тампы-Бэй»
Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало»
(4:2).
Этот гол стал для 23-летнего российского нападающего 85-м за четыре неполных сезона в составе «молний».
Таким образом, Кучеров опередил Роба Замунера и вышел на десятое место в списке лучших снайперов за 25-летнюю историю «Тампы-Бэй».
Чтобы догнать Райана Мэлоуна, занимающего девятое место, форварду нужно забить еще восемь голов.
Отметим, что лучшим снайпером в истории клуба является Венсан Лекавалье (383 гола). А среди действующих игроков команды в десятку также входит Стивен Стэмкос (321 гол), у него третий результат.
Матч
Тампа-Бэй - Баффало - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Моулсон (Федун, Гиргенсонс), 2:58 (0:1). Палат (Друэн, Джонсон), 5:37 (1:1 - бол.). Палат (Нестеров, Наместников), 25:18 (2:1). Кучеров (Хедман, Палат), 32:58 (3:1). Кейн (Айкел, Фолк), 50:30 (3:2). Строльман (Филппула, Бойл), 59:42 (4:2 - бол.).
Место и дата
13 января 03:30, Сент-Пит Таймс Форум, Онлайн-трансляция