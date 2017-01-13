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Комитет Госдумы создал комиссию по анализу доклада Макларена

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи создал независимую экспертную комиссию для изучения доклада главы Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.

По словам председателя комитета Михаила Дегтярева, «атаки на российской спорт продолжаются. Основаны они все на докладе Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном». 

- Экспертная комиссия уже создана, где-то через месяц мы готовы опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Ричардом Маклареном в интернете, - добавил Дегтярев. 

Напомним, канадский юрист Ричард Макларен, возглавлявший независимую комиссию WADA, представил вторую часть своего доклада о допинге в России 9 декабря.

В международные спортивные федерации были разосланы списки с именами спортсменов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов или подмене допинг-проб. Среди них - сразу несколько медалистов Олимпийских игр-2014 в Сочи (Александр Легков, Александр Третьяков, Аделина Сотникова и другие).

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