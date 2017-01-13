«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроков

УЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.

Лидер списка - «Барселона», где сумма зарплат составила 340 миллионов евро. Вторым идет мадридский «Реал» (289 миллионов евро), третье место - у «Челси» (284 миллиона евро). В первую двадцатку рейтинга попал петербургский «Зенит» с общей суммой 113 миллионов евро.

Топ-20 клубов выглядит следующим образом.

1. «Барселона» (Испания) - 340 миллионов евро

2. «Реал» Мадрид (Испания) -289

3. «Челси» (Англия) - 284

4. «Манчестер Сити» (Англия) - 276

5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 266

6. «ПСЖ» (Франция) - 255

7. «Арсенал» (Англия) - 250

8. «Бавария» (Германия) - 236

9. «Ливерпуль» (Англия) - 216

10. «Ювентус» (Италия) - 198

11. «Милан» (Италия) - 164

12. «Тоттенхэм» (Англия) - 141

13. «Рома» (Италия) - 137

14. «Вольфсбург» (Германия) - 120

15. «Интер» (Италия) - 120

16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) - 120

17. «Зенит» (Россия) - 113

18. «Шальке» (Германия) - 111

19. «Суонси» (Уэльс) - 110

20. «Астон Вилла» (Англия) - 110

Также в отчете УЕФА отмечается, что из данной двадцатки больше всех на зарплаты со своих доходов тратит «Суонси» - 80 процентов. Меньше всех - «Боруссия», расходующая 42 процента. По данным УЕФА, «Зенит» тратит на заработные платы 58 процентов доходов.

Напомним, в сезоне 2015/2016 «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша стал обладателем Кубка России, занял второе место в премьер-лиге и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграл «Бенфике» (0:1, 1:2).