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«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроков

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.

Лидер списка - «Барселона», где сумма зарплат составила 340 миллионов евро. Вторым идет мадридский «Реал» (289 миллионов евро), третье место - у «Челси» (284 миллиона евро). В первую двадцатку рейтинга попал петербургский «Зенит» с общей суммой 113 миллионов евро.

Топ-20 клубов выглядит следующим образом.

1. «Барселона» (Испания) - 340 миллионов евро
2. «Реал» Мадрид (Испания) -289
3. «Челси» (Англия) - 284
4. «Манчестер Сити» (Англия) - 276
5. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 266 
6. «ПСЖ» (Франция) - 255
7. «Арсенал» (Англия) - 250
8. «Бавария» (Германия) - 236
9. «Ливерпуль» (Англия) - 216
10. «Ювентус» (Италия) - 198
11. «Милан» (Италия) - 164
12. «Тоттенхэм» (Англия) - 141
13. «Рома» (Италия) - 137
14. «Вольфсбург» (Германия) - 120
15. «Интер» (Италия) - 120
16. «Боруссия» Дортмунд (Германия) - 120
17. «Зенит» (Россия) - 113
18. «Шальке» (Германия) - 111
19. «Суонси» (Уэльс) - 110
20. «Астон Вилла» (Англия) - 110

Также в отчете УЕФА отмечается, что из данной двадцатки больше всех на зарплаты со своих доходов тратит «Суонси» - 80 процентов. Меньше всех - «Боруссия», расходующая 42 процента. По данным УЕФА, «Зенит» тратит на заработные платы 58 процентов доходов.

Напомним, в сезоне 2015/2016 «Зенит» под руководством Андре Виллаш-Боаша стал обладателем Кубка России, занял второе место в премьер-лиге и дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграл «Бенфике» (0:1, 1:2). 

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