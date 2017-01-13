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Гаджибеков продолжит карьеру в «Крыльях Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

«Крылья Советов» заключили контракт на 3,5 года с российским защитником Али Гаджибековым, сообщает официальный сайт самарцев.

Футболист выступал за «Анжи» с 2006 года и был капитаном махачкалинского клуба. Всего Гаджибеков провел за желто-зеленых 192 матча и отметился 4 забитыми мячами.

Сегодня 27-летний Гаджибеков вылетит из Москвы в Турцию, где присоединится к своей новой команде. 

В текущем сезоне футболист провел за «Анжи» десять матчей. Ранее сообщалось, что дагестанский клуб из-за необходимости оптимизировать расходы расстанется с несколькими игроками. 

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