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Кэри Прайс: У других игроков нет возможности попросить замену, поэтому я остался на льду вместе со всеми

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги крупного поражения от «Миннесоты» (1:7) и объяснил, почему не попросил замену по ходу игры.

«Независимо от того, какой счет в матче, я просто стараюсь сконцентрироваться на следующем броске. 7:0 или 1:0, какой бы ни был счет, для меня это неважно.

Результат сильно расстроил, но матч закончен, и мы идем дальше.

Я решил продолжать играть. Ни у кого другого нет возможности попросить в матче замену, поэтому я решил остаться на льду вместе со всеми», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что антирекордом для Прайса остается матч с «Бостоном» 9 ноября 2011 года, когда он пропустил восемь голов.

Матч

Миннесота - Монреаль - 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

Голы:

Фолин (Стаал, Бродин), 2:34 (1:0). Стаал (Койл, Дамба), 26:35 (2:0). Шрёдер (Сутер, Спарджон), 27:14 (3:0). Нидеррайтер (Койву, Дамба), 37:58 (4:0). Цукер (Гранлунд, Спарджон), 43:31 (5:0 - бол.). Сутер (Стаал, Дамба), 46:06 (6:0 - бол.). Нидеррайтер (Поминвилль, Хаула), 54:26 (7:0). Плеканец (Барберо, Андригетто), 59:51 (7:1 - бол.).

Место и дата

13 января 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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