Кэри Прайс: У других игроков нет возможности попросить замену, поэтому я остался на льду вместе со всеми

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс подвел итоги крупного поражения от «Миннесоты» (1:7) и объяснил, почему не попросил замену по ходу игры.

«Независимо от того, какой счет в матче, я просто стараюсь сконцентрироваться на следующем броске. 7:0 или 1:0, какой бы ни был счет, для меня это неважно.

Результат сильно расстроил, но матч закончен, и мы идем дальше.

Я решил продолжать играть. Ни у кого другого нет возможности попросить в матче замену, поэтому я решил остаться на льду вместе со всеми», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что антирекордом для Прайса остается матч с «Бостоном» 9 ноября 2011 года, когда он пропустил восемь голов.