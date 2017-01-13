Павел Атьман: России удалась игра в атаке в матче с Японией

Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман подвел итоги стартового матча команды на чемпионате мира с Японией (39:29), который прошел накануне в Нанте.

«Мы готовились к матчу с Японией, но, признаться, не ожидали, что японцы покажут столь «высокую», активную защиту. Но я рад, что мы смогли перестроиться и показать свою игру в атаке.

Считаю, что она нам удалась, потому что мы показали высокий процент реализации, статистика говорит сама за себя. Теперь мы будем концентрироваться на следующей игре, с командой Норвегии», – приводит слова Атьмана официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, Атьман забил шесть голов и был признан лучшим игроком в составе сборной России.

После первого тура Россия занимает второе место в группе A. Во втором туре команда Дмитрия Торгованова сыграет 14 ноября с Норвегией. Начало матча – 19:45 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча