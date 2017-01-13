Дмитрий Житников: Если бы проиграли Японии, нас бы не поняли

Разыгрывающий сборной России по гандболу Дмитрий Житников оценил игру команды в стартовом матче на чемпионате мира во Франции с Японией (39:29).

– Со сборной Японии всегда тяжело играть, потому что это быстрая, резкая, непредсказуемая команда, – приводит слова Житникова официальный сайт Федерации гандбола России. – Мы хорошо начали матч, создали себе отрыв в счете, но затем позволили сопернику сократить отставание. Вероятно, в этот момент мы расслабились, но хорошо, что затем показали свою игру в атаке.

– Сборной России прежде всего следует улучшить игру в обороне?

– Мы хорошо играли в защите в начале первого тайма, но затем что-то пошло не так. Второй тайм тоже хорошо начали и вновь стали ошибаться, позволять сборной Японии сокращать счет. В то же время хорошо, что в нужный момент мы сумели взять игру в свои руки.

– Насколько было важно начать чемпионат мира с победы?

– Конечно! Всегда важно побеждать. Если бы проиграли Японии, мы бы этого не поняли. И нас бы не поняли.

Напомним, на групповом этапе сборная России выступает в группе A, матчи которой проходят в Нанте.

Во втором туре 14 января Россия сыграет с Норвегией. Начало матча – 19:45 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча