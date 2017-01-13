Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

Официальный сайт КХЛ объявил имена тренеров и их помощников, которые будут работать с командами-участниками Матча звезд лиги.

Отметим, в роли помощников тренеров будут выступать комментаторы «Матч ТВ».

Дивизион Боброва: Олег Знарок (СКА) и Сергей Гимаев.

Дивизион Тарасова: Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) и Денис Казанский.

Дивизион Харламова: Илья Воробьев («Металлург» Мг) и Александр Гуськов.

Дивизион Чернышева: Федор Канарейкин («Авангард») и Алексей Бадюков.

Напомним, неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре».