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Тимур Дибиров: Трудно подстроиться к непривычному стилю японцев

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Капитан сборной России по гандболу Тимур Дибиров прокомментировал стартовый матч команды на чемпионате мира во Франции с Японией (39:29).

«Игра получилась сложная, потому что сборная Японии показывает непривычный стиль гандбола, к которому трудно подстроиться. Но мы рады, что одержали победу.

Возможно, игра получилась немного сумбурная, но самое главное – мы завоевали два очка. Понимаем, что следующий матч будет еще сложнее.

Сборная Норвегии – соперник совсем другого уровня. Не надо долго говорить про эту команду, ее возможности хорошо известны. Мы отдаем себе отчет, что все матчи на чемпионате мира будут сложными», – приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, в матче с Японией Дибиров забил шесть голов. Игра второго тура с Норвегией пройдет 14 января в Нанте. Начало – 19:45 (мск).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча 

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