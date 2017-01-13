Борис Майоров: Нужно быть выше тех, кто освистывал гимн России на МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что российским хоккеисткам нужно быть выше тех, кто освистывал гимн России на женском молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет).

Напомним, что на молодежном чемпионате мира в Чехии фанаты встретили свистом гимн России после победы наших над хозяйками турнира.

- Что теперь сделаешь, нужно только играть. После событий в Чехословакии в 1968 году нас освистывали по всему миру. В Северной Америке свистели, в Швеции свистели. Гимн освистывают, игроков освистывают. Надо быть выше этого, потому что если кто-то и свистит, например, в Швеции, это не значит, что против России там настроена вся страна. Весь мир настроен против России. Девятнадцать антидопинговых агентств призывают исключить нас из спорта. Барак Обама дает пресс-конференцию, и две трети посвящено России. Спорт, конечно, не остался в стороне. Это возмутительно, но мы сделать ничего не можем в этой ситуации, - сказал Майоров.

Сборная России обыграла Чехию со счетом 2:0. В полуфинале наши девушки сыграют с американками.

На МЧМ-2017 наш гимн освистали. Но россиянки заставили трибуны смолкнуть (видео)