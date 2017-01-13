Мийо Цакташ: «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок России

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ поделился ожиданиями от второй части сезона.

– Хорошо отдохнул дома в Хорватии со своей семьей. Все нормально. Здоровье обычно, ничего не беспокоит.

– Чего ждете от второй части сезона? Какие задачи?

– Думаю, мы должны быть выше. Надо показать больше. «Рубину» реально выйти в еврокубки через Кубок. У нас новая команда и новые игроки, поэтому нужно время, чтобы решать такие задачи через чемпионат, - приводит слова Цакташа «БИЗНЕС Online».

В четвертьфинале Кубка России «Рубин» сыграет против «Сибири». Матч состоится 1 марта 2017 года. После 17 туров казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.