Сергей Шишкарев: Показалось, что наша мужская сборная хочет создать интригу, как женская команда

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о впечатлениях от игры сборной России в матче чемпионата мира с Японией (39:29).

«Победили уверенно, с запасом, хотя подпустили противника в середине второго тайма. Мне показалось, что наша мужская сборная хочет создать интригу, как женская команда. Но этого не случилось, и спокойно довели матч до победы.

Были прорехи в обороне, над этим еще надо работать. Другие соперники на чемпионате мира будут агрессивнее действовать, они будут показывать более силовой гандбол. Надо быть готовыми к этому», – приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

Напомним, первый тайм сборная России выиграла с преимуществом в три мяча, но после перерыва позволила сопернику сократить отставание до минимума. Впрочем, интрига сохранялась недолго, и команда Дмитрия Торгованова стала наращивать отрыв, доведя его к концу матча до десяти голов.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча