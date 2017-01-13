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Олег Знарок: Надеюсь, наш тандем с Гимаевым поможет дивизиону Боброва выступить успешно на Матче звезд

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о решении организаторов Матча звезд КХЛ назначить комментаторов «Матч ТВ» помощниками тренеров команд.

Отметим, помогать Знарку тренировать сборную дивизиона Боброва будет Сергей Гимаев. 

– Матч звезд – развлекательное мероприятие. Если есть идеи, которые сделают его интереснее, – я только за. Комментатор рядом с тренером – это необычно и для нас, и для зрителей.

Мы с Сергеем Наильевичем хорошо знакомы. Он не только отличный в прошлом хоккеист, но и опытный тренер. Если не ошибаюсь, заслуженный тренер России. Сергей Гимаев руководил школой ЦСКА, много работал с юношескими сборными. В общем, на Матче звезд мы можем общаться не только дружески, но и профессионально. Надеюсь, наш тандем поможет команде выступить успешно или хотя бы ярко, – приводит слова Знарка официальный сайт КХЛ.

Напомним, тренировать других участников Матча звезд будут следующие дуэты: Дмитрий Квартальнов и Денис Казанский (дивизион Тарасова), Илья Воробьев и Александр Гуськов (дивизион Харламова), Федор Канарейкин и Алексей Бадюков (дивизион Чернышева).

Неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре».

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