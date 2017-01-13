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Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте

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Определились финалисты турнира WTA Hobart International.

В первом полуфинале сыграли две теннисистки, пробившиеся в основную сетку через квалификацию.

В итоге 21-летняя Элиза Мертенс из Бельгии была сильнее в двух сетах 20-летней Яны Фетт из Хорватии (6:4, 6:0). Отметим, что Мертенс занимает 127-е место в рейтинге WTA, тогда как Фетт располагается еще ниже – на 340-й строчке.

Второго же полуфинала не состоялось. Третья ракетка турнира Моника Никулеску из Румынии вышла в финал без борьбы в связи с отказом Леси Цуренко из Украины.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Элиза Мертенс (Бельгия, Q) – Яна Фетт (Хорватия, Q) – 6:4, 6:0

Моника Никулеску (Румыния, 3) – Леся Цуренко (Украина) – отказ

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