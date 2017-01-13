Цуренко снялась с полуфинала турнира в Хобарте
Определились финалисты турнира WTA Hobart International.
В первом полуфинале сыграли две
теннисистки, пробившиеся в основную сетку через квалификацию.
В итоге 21-летняя Элиза Мертенс
из Бельгии была сильнее в двух сетах 20-летней Яны Фетт из Хорватии (6:4, 6:0).
Отметим, что Мертенс занимает 127-е место в рейтинге WTA, тогда как Фетт располагается еще
ниже – на 340-й строчке.
Второго же полуфинала не состоялось. Третья ракетка турнира Моника Никулеску из Румынии вышла в финал без борьбы в связи с отказом Леси Цуренко из Украины.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Элиза Мертенс (Бельгия, Q) – Яна Фетт (Хорватия, Q) – 6:4, 6:0
Моника Никулеску (Румыния, 3) – Леся Цуренко (Украина) – отказ