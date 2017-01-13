Мемориал Гранаткина. Казахстан обыграл Литву, сборная Петербурга встретится со Словенией и другие матчи. Онлайн

13 января на 29-м Мемориале Гранаткина проходят заключительные матчи группового этапа.

Группа C

12:00 Литва – Казахстан – 0:2.

14:15 Азербайджан – Словакия.

Группа D

16:30 Молдова – Иран.

19:00 Санкт-Петербург – Словения.

Напомним, 12 января завершился групповой этап для команд из групп A и B. В 1/4 финала с первых мест вышли сборные Греции и России, со вторых позиций – Болгария и Латвия.

Мемориал Гранаткина проходит в петербургском СКК с 8 по 21 января. В турнире участвуют 16 команд, которые составлены из игроков не старше 1999 года рождения.

Действующий победитель соревнований – сборная Словении.

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