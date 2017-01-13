Мемориал Гранаткина. Казахстан обыграл Литву, сборная Петербурга встретится со Словенией и другие матчи. Онлайн
13 января на 29-м Мемориале Гранаткина проходят заключительные матчи группового этапа.
Группа C
12:00 Литва – Казахстан – 0:2.
14:15 Азербайджан – Словакия.
Группа D
16:30 Молдова – Иран.
19:00 Санкт-Петербург – Словения.
Напомним, 12 января завершился групповой этап для команд из групп A и B. В 1/4 финала с первых мест вышли сборные Греции и России, со вторых позиций – Болгария и Латвия.
Мемориал Гранаткина проходит в петербургском СКК с 8 по 21 января. В турнире участвуют 16 команд, которые составлены из игроков не старше 1999 года рождения.
Действующий победитель соревнований – сборная Словении.
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