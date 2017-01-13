«Челси» не удалось договориться о трансфере Видаля, клуб нацелился на Пайе

Тренерский штаб «Челси» по-прежнему настаивает на усилении состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что лондонский клуб потерпел неудачу в переговорах по трансферу полузащитника мюнхенской «Баварии» Артуро Видаля и теперь нацелился на игрока «Вест Хэма» Димитрия Пайе.

Ранее наставник «молотобойцев» Славен Билич заявил, что игрок сборной Франции хочет покинуть «Вест Хэм» и отказывается продлевать контракт с клубом.

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.