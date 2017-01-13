«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» о переходе Батшуайи

Форвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции в январе этого года. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, на игрока сборной Бельгии претендует «ПСЖ». Отмечается, что спортивный директор парижан Патрик Клюйверт связался с руководством «синих», чтобы обсудить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что наставник лондонской команды Антонио Конте намерен в январе приобрести форварда «Суонси» Фернандо Льоренте, а Батшуйи отправить в другой клуб на правах аренды.

Напомним, бельгиец пополнил ряды «Челси» из «Марселя» за 39 млн евро. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провел во всех турнирах 14 матчей, забил 5 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 25 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.