Сидни Кросби: Два подряд поражения могут помочь нам понять, что нужно прибавлять

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о двух подряд поражениях команды в основное время, чего не случалось с «пингвинами» с декабря 2015 года.

«Нам бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась, но, думаю, иногда нужно два раза проиграть, чтобы начать играть лучше. Мы не заслужили побед в двух предыдущих матчах.

Порой, когда играешь хорошо, могут возникнуть трудности. Хорошие команды находят способы, чтобы продолжать побеждать, не показывая своей лучшей игры. А мы не заслужили этого в последних матчах. Так что нам нужно найти варианты, чтобы вернуться на правильный путь. Возможно, эти два матча помогут нам осознать, что нам нужно прибавлять», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, в среду «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» (2:5), а в четверг – «Оттаве» (1:4).