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Сидни Кросби: Два подряд поражения могут помочь нам понять, что нужно прибавлять

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о двух подряд поражениях команды в основное время, чего не случалось с «пингвинами» с декабря 2015 года.

«Нам бы хотелось, чтобы эта серия продолжалась, но, думаю, иногда нужно два раза проиграть, чтобы начать играть лучше. Мы не заслужили побед в двух предыдущих матчах.

Порой, когда играешь хорошо, могут возникнуть трудности. Хорошие команды находят способы, чтобы продолжать побеждать, не показывая своей лучшей игры. А мы не заслужили этого в последних матчах. Так что нам нужно найти варианты, чтобы вернуться на правильный путь. Возможно, эти два матча помогут нам осознать, что нам нужно прибавлять», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, в среду «Питтсбург» проиграл «Вашингтону» (2:5), а в четверг – «Оттаве» (1:4).

Матч

Оттава - Питтсбург - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Райан (Брассар, Уайдмен), 5:29 (1:0 - бол.). Хоффман (Туррис, Карлссон), 9:26 (2:0 - бол.). Пайетт (Карлссон, Пажо), 32:50 (3:0). Шири (Малкин, Коул), 39:53 (3:1). Стоун (Брассар, Смит), 48:59 (4:1).

Место и дата

13 января 03:30, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция

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