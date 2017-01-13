Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.
«4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течении двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон», – написал спортсмен из РФ на своей странице в Instagram.
4 марта ИншаАллагь я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течении двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон. Альхамдулиллах за все, что у меня есть ☝️ ❗ 4th of March i will do all in my power to make my dream come true with ALLAH's will, and finally i will have a chance to fight for the title, and i will take that belt InshaAllah. Im thankful to all my TEAM, my fans, who supported all this time. Who supported and believed in me during my injuries. Im thankful to ALLAH for everything i have ! #ufc209 #победатолькоотВсевышнего
Напомним, 32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.
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