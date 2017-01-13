Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.

«4 марта я сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью, и наконец подерусь за пояс и завоюю его. Большое спасибо моим болельщикам, которые поддерживают меня с самого начала моего пути и продолжали меня поддерживать, когда в течении двух лет я получал травмы и не мог выходить в октагон», – написал спортсмен из РФ на своей странице в Instagram.

Напомним, 32-летний американец за всю профессиональную карьеру провел 25 боев, одержал 22 победы (9 – нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Тони и Хабиб должны были провести поединок в апреле 2015 года, однако, этого не произошло, поскольку американец снялся с боя из-за обнаружения жидкости и крови в легких.

Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209