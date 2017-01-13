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Халк: Витсель спрашивал меня, стоит ли переезжать в Китай

Источник:  ITA Sport PressКомментарии

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий с лета 2016 года за «Шанхай СИПГ», рассказал, что общался со своим экс-одноклубником Акселем Витселем перед его переездом в Китай.

- С Акселем мы всегда на связи. После перехода Оскара в «Шанхай СИПГ» Витсель спрашивал, стоит ли переезжать в Китай. Ему был нужен мой совет. Я рад, что он решил переехать в Азию, теперь в нашем чемпионате выступает еще один игрок высокого уровня, - цитирует Халка ITA Sport Press.

Напомним, Халк и Витсель играли вместе за «Зенит» с осени 2012-го по лето 2016 года. В конце июня прошлого года бразильский форвард подписал контракт с «Шанхаем СИПГ» сроком до 31 января 2020 года. Бельгийский полузащитник 3 января перешел из петербургского клуба в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Также СМИ сообщали, что в год Витсель будет зарабатывать 18 миллионов евро.

За кого в Китае выкинули 20 млн евро. Почему наш лимит и переплаты – пустяк

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