Миронов может уехать в «Колорадо» после окончания сезона в КХЛ

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов после завершения сезона КХЛ может подписать контракт с «Колорадо» и уехать в НХЛ.

«Комментировать здесь нечего, у Андрея Миронова действующий контракт с «Динамо», и претензий к игроку нет. Когда хоккеист созреет для игры в НХЛ, тогда клуб отпустит его, как в свое время отпустил Лео Комарова», – заявил генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов.

Напомним, Миронов был выбран «Колорадо» в четвертом раунде драфта 2015 года под общим 101-м номером.

Отметим, что 22-летний защитник продолжает восстанавливаться после травмы, которую получил, выступая за сборную России на «Кубке Карьяла».

Всего в 234 матчах в КХЛ Миронов набрал 47 (14+33) очков при показателе полезности «+9» и 117 минутах штрафа.