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«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не станет игроком «Лиона».

Как сообщает Sky Sports, руководство «красных дьяволов» отказалось продавать игрока сборной Голландии в Лигу 1, хотя сам футболист был заинтересован в этом трансфере. О причинах такого решения источник не уточняет.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Милан», «Рома» и московский «Спартак».

В нынешнем сезоне 22-летний Депай провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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