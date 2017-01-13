Димитар Бербатов: У Ибрагимовича есть четкое понимание игры, он не тратит зря свои силы

35-летний нападающий Димитар Бербатов, который на данный момент является свободным агентом, ответил на вопрос о своем будущем, а также высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.

«Мое возвращение в АПЛ? Все возможно. Что касается Златана, то я не думаю, что этот игрок стар по спортивным меркам. Сейчас он демонстрирует футбол самого высокого уровня. Ему под силу делать это еще два года. Это мое мнение.

У Златана есть четкое понимание игры, он не тратит зря свои силы, делает рывки и ускоряется только в нужный момент. В таком возрасте тяжело поддерживать физическую форму, поэтому я восхищаюсь такими футболистами», - приводит слова Бербатова Goal.

Напомним, 35-летний Ибрагимович сыграл в нынешнем сезоне за «Юнайтед» 28 матчей, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.

Последним клубом Бербатова был греческий ПАОК, который он покинул летом 2016 года.