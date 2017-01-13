Эменике согласился перейти в «Рубин»

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин». Теперь вопрос трансфера решится в переговорах между двумя клубами, сообщает Ajansspor.com.

«Фенербахче» рассчитывает получить за 29-летнего нигерийца компенсацию в пять миллионов евро, тогда как «Рубин» готов выложить только 2,5 миллиона.



Впрочем, велика вероятность, что стороны договорятся, так как Эменике не смог сработаться с нынешним главным тренером клуба Диком Адвокатом, и «Фенербахче» выгодно найти игроку другую команду.

Не исключен вариант, при котором до конца сезона Эменике будет выступать в «Рубине» на правах аренды, а в соглашение между клубами включат опцию о последующем выкупе прав на игрока.

Напомним, в 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол.