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Эменике согласился перейти в «Рубин»

Источник:  Ajansspor.comКомментарии

Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин». Теперь вопрос трансфера решится в переговорах между двумя клубами, сообщает Ajansspor.com.

«Фенербахче» рассчитывает получить за 29-летнего нигерийца компенсацию в пять миллионов евро, тогда как «Рубин» готов выложить только 2,5 миллиона.

Впрочем, велика вероятность, что стороны договорятся, так как Эменике не смог сработаться с нынешним главным тренером клуба Диком Адвокатом, и «Фенербахче» выгодно найти игроку другую команду.

Не исключен вариант, при котором до конца сезона Эменике будет выступать в «Рубине» на правах аренды, а в соглашение между клубами включат опцию о последующем выкупе прав на игрока.

Напомним, в 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол.

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