Эменике согласился перейти в «Рубин»
Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин». Теперь вопрос трансфера решится в переговорах между двумя клубами, сообщает Ajansspor.com.
«Фенербахче» рассчитывает
получить за 29-летнего нигерийца компенсацию в пять миллионов евро, тогда как «Рубин»
готов выложить только 2,5 миллиона.
Впрочем, велика вероятность, что стороны договорятся, так как Эменике не смог сработаться с нынешним главным тренером клуба Диком Адвокатом, и «Фенербахче» выгодно найти игроку другую команду.
Не исключен вариант, при котором до конца сезона Эменике будет выступать в «Рубине» на правах аренды, а в соглашение между клубами включат опцию о последующем выкупе прав на игрока.
Напомним, в 2011-2013 годах Эменике выступал в «Спартаке» и в 42 матчах забил 21 гол.