Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться
Российский комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру нападающего Лионеля Месси, поддержав решение игрока не ехать на церемонию вручения наград от ФИФА.
Комментируя статистику нападающего на прошлой неделе (Месси забил три гола со штрафных подряд в трех матчах – прим. редакции), Шмурнов написал следующее:
«И правильно делает. Вместо того, чтобы на церемонии ездить... Пусть туда ездят те, кто любит красоваться...», – написал комментатор на своей странице в Twitter.
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