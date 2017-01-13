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Остон Мэттьюз: Буллиты – любимый конкурс особенно после того, как Овечкин начал придумывать всякие штуки

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал о своих впечатлениях от просмотра Матчей всех звезд НХЛ.

«Мне все очень нравилось. Моими любимыми конкурсами были выходы один на один, броски на силу и точность. Это было очень интересно, особенно когда Овечкин стал придумывать всякие штуки для буллитов.

Огромная честь оказаться в одном списке с хоккеистами, которыми я восторгался, когда рос. Просто невероятно. Осталась еще пара недель, а я уже с нетерпением жду его.

Приятно будет встретиться с другими ребятами, лично с ними познакомиться, просто получить удовольствие. Там будет очень много интересных игроков», – приводит слова Мэттьюза официальный сайт НХЛ.

Напомним, 19-летний американец был выбран в состав сборной Атлантического дивизиона. В нынешнем сезоне Мэттьюз набрал 35 (21+14) очков в 39 матчах.

Матч всех звезд пройдет 28-29 января в Лос-Анджелесе.

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