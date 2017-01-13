Александр Шмурнов: Похоже, Марадона подвинулся чуток

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с мнением бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, который ранее заявил, что нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди должен быть седьмым по счету нападающим сборной, а не четвертым.

Марадона-то слегка - того... Месси ему не хорош, Икарди опять же. Подвинулся чуток, похоже(( — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 января 2017 г.

В нынешнем сезоне 23-летний Икарди провел во всех турнирах за «Интер» 24 матча, забил 16 голов и отдал 6 голевых передач.