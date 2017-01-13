Мартен Фуркад: Для меня губная помада и допинг EPO – не одно и то же

читайте также

Мартен Фуркад: Удивлен тем, что норвежцы в этом сезоне еще не побеждали Лидер Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад удивлен не самыми яркими выступлениями норвежцев в текущем сезоне.

Сергей Чепиков: Наши биатлонисты удачно проводили постновогодние этапы, когда тренеры загоняли нас в Альпы Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении сборной России на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мира Российский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.

Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловато Российский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.

Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеру Француз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.

Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезоне Масс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.

Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмой На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.

Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистов Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.

Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистами Гонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов.

Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков – шестой Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Откуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового года В мужском спринте россияне остались без наград. Впервые в сезоне не попал на пьедестал и француз Мартен Фуркад, допустивший три промаха.

Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших 30-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.

Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-м Сегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.

Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингом Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о том, как, по его мнению, нужно вести борьбу с допингом.

Антон Шипулин: Фуркад в этом году очень силен, он не дает нам даже подумать о первом месте Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что в этом сезоне француз Мартен Фуркад выступает очень уверенно, и оценил свое выступление на старте.

Мартен Фуркад: Хочу приехать в Тюмень, чтобы показать мое уважение к русским Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что очень хочет приехать в Тюмень на этап Кубка мира.

Мартен Фуркад: На Рождество придется есть много шоколада, значит, после паузы я буду в плохой форме Французский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове Место, в котором он занял первое место.

Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжи Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.