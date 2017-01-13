Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мартен Фуркад: Для меня губная помада и допинг EPO – не одно и то же

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил против пожизненной дисквалификации за применение допинга.

Напомним, федерация легкой атлетики Эфиопии выступает за пожизненную дисквалификацию спортсменов за применение допинга после первого же выявления.

«Более жесткие санкции? Да, но все зависит от нарушения, – заявил Фуркад газете L’Equipe. – Если употребил ЕРО (эритропоэтин) конечно. Но ведь есть спортсмены, которые просто ошиблись. Я жестко против допинга, но не против людей. Конечно, мы должны четко осознавать, что принимаем внутрь. Но ведь большинство препаратов в свободной продаже, поэтому наказания должны быть дифференцированы. Для меня, губная помада и допинг ЕРО – не одно и то же…»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мартен Фуркад: Удивлен тем, что норвежцы в этом сезоне еще не побеждалиЛидер Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад удивлен не самыми яркими выступлениями норвежцев в текущем сезоне.Сергей Чепиков: Наши биатлонисты удачно проводили постновогодние этапы, когда тренеры загоняли нас в АльпыДвукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказался о выступлении сборной России на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).Шипулин остался на втором месте в общем зачете Кубка мираРоссийский биатлонист Антон Шипулин сохранил второе место в общем зачете Кубка мира по итогам четвертого этапа в Оберхофе.Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловатоРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеруФранцуз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап в сезонеМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмойНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистовФранцузский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиПрокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиГонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов.Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справитьсяРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков – шестойФранцузский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Откуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаОткуда столько промахов? Россияне не попали в топ-10 в первой гонке нового годаВ мужском спринте россияне остались без наград. Впервые в сезоне не попал на пьедестал и француз Мартен Фуркад, допустивший три промаха.Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших30-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.Елисеев стартует седьмым в спринте на КМ в Оберхофе, Шипулин - 17-м, Фуркад - 23-мСегодня, 5 января, стартует четвертый этап Кубка мира в немецком Оберхофе.Мартен Фуркад: Отмена этапа Кубка мира в Тюмени – это маскарад, а не борьба с допингомДвукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад высказался о том, как, по его мнению, нужно вести борьбу с допингом.Антон Шипулин: Фуркад в этом году очень силен, он не дает нам даже подумать о первом местеРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что в этом сезоне француз Мартен Фуркад выступает очень уверенно, и оценил свое выступление на старте.Мартен Фуркад: Хочу приехать в Тюмень, чтобы показать мое уважение к русскимФранцузский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что очень хочет приехать в Тюмень на этап Кубка мира.Мартен Фуркад: На Рождество придется есть много шоколада, значит, после паузы я буду в плохой формеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на третьем этапе Кубка мира в Нове Место, в котором он занял первое место.Антон Бабиков: Доволен гонкой, но у Шемппа лучше работали лыжиРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Нове Место.Фуркад увеличил отрыв от Шипулина до 158 очковФранцузский биатлонист Мартен Фуркад упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира-2016/17.
Главные новости
Ралли
Эдуард Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»
Футбол
Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»
Футбол
Официально: Ромуло покинул «Спартак»
Футбол
Агент: Удивлен, что «Спартак» до сих пор не продлил контракт с Боккетти
Футбол
Тьерри Анри: Златан, я выбрал тебя лучшим нападающим АПЛ, не подведи меня (фото)
Футбол
Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться
Футбол
Эменике согласился перейти в «Рубин»
Футбол
Халк: Витсель спрашивал меня, стоит ли переезжать в Китай
MMA
Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью
Хоккей
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ
все новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости