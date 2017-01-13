Мартен Фуркад: Для меня губная помада и допинг EPO – не одно и то же
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад выступил против пожизненной дисквалификации за применение допинга.
Напомним, федерация легкой атлетики Эфиопии выступает за пожизненную дисквалификацию спортсменов за применение допинга после первого же выявления.
«Более жесткие санкции? Да, но все зависит от нарушения, – заявил Фуркад газете L’Equipe. – Если употребил ЕРО (эритропоэтин) конечно. Но ведь есть спортсмены, которые просто ошиблись. Я жестко против допинга, но не против людей. Конечно, мы должны четко осознавать, что принимаем внутрь. Но ведь большинство препаратов в свободной продаже, поэтому наказания должны быть дифференцированы. Для меня, губная помада и допинг ЕРО – не одно и то же…»
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