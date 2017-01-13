Тьерри Анри: Златан, я выбрал тебя лучшим нападающим АПЛ, не подведи меня (фото)
Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, который ныне является экспертом телеканала Sky Sports и тренирует сборную Бельгии, взял интервью у форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича.
«Я выбрал тебя лучшим нападающим чемпионата Англии. Не подведи меня», – сказал француз шведскому футболисту во время беседы.
Zlatan explains picking Man United over China to Thierry Henry (Video) https://t.co/cKQou6kU0s pic.twitter.com/x2HU5PWi3x— 101 Great Goals (@102greatgoals) 13 января 2017 г.
35-летний Ибрагимович сыграл в нынешнем сезоне за «Юнайтед» 28 матчей, забил 18 голов и отдал 6 голевых передач.
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