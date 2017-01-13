Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas получили приглашения на IEM Katowice 2017
Польский коллектив Virtus.pro и шведская команда Ninjas in Pyjamas получили приглашения на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.
Polish home favorites and Swedish legends confirmed for the #CSGO #IEM World Championship Katowice 2017!https://t.co/9G9CeWgMWg pic.twitter.com/5jfKdrB5cJ— Intel®ExtremeMasters (@IEM) 12 января 2017 г.
Организаторы назовут имена еще шести команд, которые получат инвайт на турнир. Всего на чемпионате примут участие 12 коллективов. Остальные 4 участника будут определены после американской (1 слот) и европейских квалификаций (3 слота).
IEM 2017 Katowice пройдет с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.
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