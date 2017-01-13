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Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas получили приглашения на IEM Katowice 2017

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Польский коллектив Virtus.pro и шведская команда Ninjas in Pyjamas получили приглашения на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.


Организаторы назовут имена еще шести команд, которые получат инвайт на турнир. Всего на чемпионате примут участие 12 коллективов. Остальные 4 участника будут определены после американской (1 слот) и европейских квалификаций (3 слота).

IEM 2017 Katowice пройдет с 1 по 5 марта в Катовице, Польша. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.

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