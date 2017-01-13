Конта стала победительницей турнира в Сиднее
Десятая ракетка мира Джоанна Конта выиграла турнир WTA Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов.
В финале 25-летняя британская теннисистка одержала победу над третьей ракеткой мира Агнешкой Радванской из Польши (6:4, 6:2).
Этот титул стал вторым в карьере Конты на турнирах WTA. В июле прошлого года она победила в Стэнфорде.
Отметим, что в октябре обе теннисистки играли в финале турнира China Open в Пекине, и тогда победа с таким же счетом 6:4, 6:2 была на стороне Радвански.
По ходу турнира в Сиднее Конта выбила из борьбы Дарью Касаткину, обыграв 19-летнюю российскую теннисистку в четвертьфинале.
Добавим, что Конта родилась в Сиднее и до 2012 года выступала за Австралию.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Apia International
Sydney
Призовой фонд 710 900
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Матч
Конта Д. (Великобритания) - Радванска А. (Польша) - 6:4, 6:2
Место и дата
13 января 10:40, , Онлайн-трансляция