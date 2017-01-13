Конта стала победительницей турнира в Сиднее

Десятая ракетка мира Джоанна Конта выиграла турнир WTA Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов.

В финале 25-летняя британская теннисистка одержала победу над третьей ракеткой мира Агнешкой Радванской из Польши (6:4, 6:2).

Этот титул стал вторым в карьере Конты на турнирах WTA. В июле прошлого года она победила в Стэнфорде.

Отметим, что в октябре обе теннисистки играли в финале турнира China Open в Пекине, и тогда победа с таким же счетом 6:4, 6:2 была на стороне Радвански.

По ходу турнира в Сиднее Конта выбила из борьбы Дарью Касаткину, обыграв 19-летнюю российскую теннисистку в четвертьфинале.

Добавим, что Конта родилась в Сиднее и до 2012 года выступала за Австралию.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал