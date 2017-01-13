Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Конта стала победительницей турнира в Сиднее

Комментарии

Десятая ракетка мира Джоанна Конта выиграла турнир WTA Apia International Sydney с призовым фондом 710 900 долларов.

В финале 25-летняя британская теннисистка одержала победу над третьей ракеткой мира Агнешкой Радванской из Польши (6:4, 6:2).

Этот титул стал вторым в карьере Конты на турнирах WTA. В июле прошлого года она победила в Стэнфорде.

Отметим, что в октябре обе теннисистки играли в финале турнира China Open в Пекине, и тогда победа с таким же счетом 6:4, 6:2 была на стороне Радвански.

По ходу турнира в Сиднее Конта выбила из борьбы Дарью Касаткину, обыграв 19-летнюю российскую теннисистку в четвертьфинале.

Добавим, что Конта родилась в Сиднее и до 2012 года выступала за Австралию.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Apia International Sydney

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Матч

Конта Д. (Великобритания) - Радванска А. (Польша) - 6:4, 6:2

Место и дата

13 января 10:40, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шамиль Тарпищев: Касаткина не смогла восстановиться после игры с КерберПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира в Сиднее.Эжени Бушар: Я устала от вопросов о 2014 годе49-я ракетка мира Эжени Бушар после победы над Анастасией Павлюченковой (6:2, 6:3) в четвертьфинале Apia International Sydney заявила, что не хочет возвращаться в прошлое.Кузнецов вышел в третий круг турнира ATP в Сиднее48-я ракетка мира Андрей Кузнецов вышел в четвертьфинал турнира ATP Apia International Sydney.Конта обыграла Касаткину и вышла в полуфинал турнира в СиднееРоссийская теннисистка Дарья Касаткина проиграла британке Джоанне Конте в четвертьфинале турнира в Сиднее.Эжени Бушар: Я все еще далека от того, к чему стремлюсь49-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над шестым номером мирового рейтинга Доминикой Цибулковой из Словакии (6:4, 6:3) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.Дарья Касаткина: Наконец-то я выиграла на матч-пойнте26-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над первым номером мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии (7:6 (7:5), 6:2) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.Анжелик Кербер: Первые матчи в году всегда непростыеПервая ракетка мира Анжелик Кербер после поражения от Дарьи Касаткиной (6:7 (5:7), 2:6) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney оценила свою форму в начале сезона.Анастасия Павлюченкова: Довольна, что выиграла у Кузнецовой, несмотря на не очень хорошую подачу27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала свою победу над Светланой Кузнецовой (7:5, 6:3) в матче второго круга турнира WTA Apia International Sydney.Павлюченкова победила Стосур и вышла на Кузнецову27-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова одержала первую победу в сезоне. В матче 1/16 финала турнира WTA Apia International Sydney 25-летняя российская теннисистка нанесла поражение Саманте Стосур из Австралии (6:3, 6:1).Веснина не доиграла матч с Вандевеге из-за травмы спины17-я ракетка мира Елена Веснина завершила выступление на турнире WTA Apia International Sydney. В матче первого круга с Коко Вандевеге 30-летняя российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 2:6, 0:4 из-за травмы спины.Светлана Кузнецова: Я очень хорошо чувствую себя в начале годаДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова оценила свою форму на старте сезона.Риск и Синякова сыграют в финале в ШэньчжэнеОпределились финалисты турнира WTA Shenzhen Open. В решающем матче сыграют Элисон Риск (США) и Катерина Синякова (Чехия).Родина после победы на турнире в Тайбэе поднялась на 91-е место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Цибулкова, Кербер и Радванска претендуют на титул игрок WTA в октябреНа звание игрока месяца в WTA претендуют Доминика Цибулкова (Словакия), Анжелик Кербер (Германия) и Агнешка Радванска (Польша).Кербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAКербер завершила год на первом месте в рейтинге WTAНемецкая теннисистка Анжелик Кербер, дошедшая до финала Итогового турнира года в Сингапуре, завершила сезон на первом месте в рейтинге WTA.Кербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTAКербер обыграла Радванску и пробилась в финал Итогового чемпионата WTAПервая ракетка мира Анжелик Кербер вышла в финал Итогового чемпионата WTA.Радванска обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTAМатч групповой стадии Итогового турнира WTA между полячкой Агнешкой Радванской и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой польской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:5, 6:3 в пользу Радванской.Кузнецова вышла в полуфинал Итогового турнира WTA за счет победы Радвански над МугурусойПобеда польской теннисистки Агнешки Радвански над испанской Гарбинье Мугурусой вывела россиянку Светлану Кузнецову в полуфинал Итогового турнира WTA.Анна Чакветадзе: Кузнецова в матче с Радваньской совершила подвигБывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе считает, что Светлана Кузнецова совершила подвиг, обыграв на итоговом турнире WTA в Сингапуре польку Агнешку Радваньскую.Светлана Кузнецова: Пришлось выбирать между волосами и победойРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова призналась, что в матче с Агнешкой Радваньской ей пришлось выбирать - длинные волосы или победа в стартовой встрече итогового турнира WTA в Сингапуре.
Главные новости
Ралли
Эдуард Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»
Футбол
Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»
Футбол
Официально: Ромуло покинул «Спартак»
Футбол
Агент: Удивлен, что «Спартак» до сих пор не продлил контракт с Боккетти
Футбол
Тьерри Анри: Златан, я выбрал тебя лучшим нападающим АПЛ, не подведи меня (фото)
Футбол
Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться
Футбол
Эменике согласился перейти в «Рубин»
Футбол
Халк: Витсель спрашивал меня, стоит ли переезжать в Китай
MMA
Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью
Хоккей
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ
все новости
Джоанна Конта
Джоанна Контавсе новости
Агнешка Радванска
Агнешка Радванскавсе новости
Apia International Sydney
Apia International Sydneyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости