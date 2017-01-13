Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов- : -Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург- : -Спартак
Хоккей  ЦСКА- : -Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубом

Источник:  FanatikКомментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.

Согласно информации источника, игрок каталонского клуба согласовал трехлетний контракт с «Шанхай Шэньхуа». Отмечается, что его зарплата в новой команде составит 20 млн евро в год.

Также сообщается, что на данный момент клубы договариваются о сумме трансфера. 

В нынешнем сезоне 29-летний Туран провел во всех турнирах 21 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоватьсяРоссийский комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру нападающего Лионеля Месси, поддержав решение игрока не ехать на церемонию вручения наград от ФИФА.Эменике согласился перейти в «Рубин»Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин». Теперь вопрос трансфера решится в переговорах между двумя клубами, сообщает Ajansspor.com.«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не станет игроком «Лиона».Тульский «Арсенал» просматривает БурановаНа первом сборе тульского «Арсенала» находится экс-полузащитник «Белшины» Данила Буранов.«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» о переходе БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции, сообщает L'Equipe.«Челси» не удалось договориться о трансфере Видаля, клуб нацелился на ПайеТренерский штаб «Челси» по-прежнему настаивает на усилении состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.Двойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваДвойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о новичках красно-белых.Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» вошел в топ-20 европейских клубов по общей сумме зарплат игроковУЕФА опубликовала данные по заработным платам, которые европейские клубы выплатили своим игрокам в сезоне 2015/2016.Хамес отказал «Челси» после разговора с РоналдуПолузащитник «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение о переходе в «Челси», сообщает Marca.Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» и «Спартак» согласовали трансфер СамедоваПредседатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков подтвердил, что условия перехода полузащитника Александра Самедова в «Спартак» согласованы.Эльдар Исаев: Любой игрок может прибыть на просмотр в «Анжи», но только за свой счетЗаместитель генерального директора «Анжи» Эльдар Исаев сказал, что клуб открыт для потенциальных новичков и приглашает их на просмотр.Нарсинг перешел из ПСВ в «Суонси»Вингер ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинг стал игроком «Суонси». Об этом сообщает официальный сайт валлийского клуба, выступающего в АПЛ.Александр Самедов: Переход в «Спартак»? Без комментариевПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов не комментирует появившуюся в СМи информацию о том, что «Спартак» и «Локомотив» договорились о его переходе.На просмотре в «Анжи» находятся 16 игроков«Анжи» назвал состав команды на первый учебно-тренировочный сбор. Напомним, что он проходит в Белеке (Турция).«Спартак» и «Локомотив» договорились о переходе Самедова«Спартак» и «Локомотив» достигли договоренности по трансферу полузащитника Александра Самедова, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.«Анжи»: В ближайшие дни Жиров присоединится к намЗащитник Александр Жиров присоединится к «Анжи» на тренировочном сборе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Локомотив» просматривает французского нападающего из чемпионата ЛитвыФранцузский форвард из чемпионата Литвы Александр Коре проходит просмотр в московском «Локомотиве» на первом сборе команды в Испании, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.Гаджибеков может перейти в «Локомотив»Защитник Али Гаджибеков, исключенный на днях из заявки «Анжи», может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщает «Лайф».Игорь Шалимов: Продавать Смолова конкурентам Галицкий не будетГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который находится сейчас с командой на первом зимнем сборе в ОАЭ, рассказал, есть ли подвижки в ситуации с нападающим Федором Смоловым.
Главные новости
Ралли
Эдуард Николаев: Сегодня начался настоящий «Дакар»
Футбол
Новые игроки «Спартака», сплетни про WADA – от главных заговорщиков. Шоу «Теория заговора»
Футбол
Официально: Ромуло покинул «Спартак»
Футбол
Агент: Удивлен, что «Спартак» до сих пор не продлил контракт с Боккетти
Футбол
Тьерри Анри: Златан, я выбрал тебя лучшим нападающим АПЛ, не подведи меня (фото)
Футбол
Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться
Футбол
Эменике согласился перейти в «Рубин»
Футбол
Халк: Витсель спрашивал меня, стоит ли переезжать в Китай
MMA
Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностью
Хоккей
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ
все новости
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуакалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Арда Туран
Арда Туранвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы