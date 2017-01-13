Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубом

Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.

Согласно информации источника, игрок каталонского клуба согласовал трехлетний контракт с «Шанхай Шэньхуа». Отмечается, что его зарплата в новой команде составит 20 млн евро в год.

Также сообщается, что на данный момент клубы договариваются о сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 29-летний Туран провел во всех турнирах 21 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 28 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2020 года.