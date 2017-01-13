Агент: Удивлен, что «Спартак» до сих пор не продлил контракт с Боккетти

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико рассказал, как идет процесс переговоров с клубом о продлении контракта с итальянским игроком обороны.

«В данный момент мы с Боккетти продолжаем вести переговоры со «Спартаком», но пока окончательная договоренность не достигнута. Сейчас приоритет для футболиста – остаться в «Спартаке». Лично я удивлен, что «Спартак» до сих пор не завершил процесс продления.

Сальваторе – один из лучших в «Спартаке». К тому же он один из самых опытных защитников в лиге, хотя ему 30 лет – не так много для его амплуа. «Спартак» ведь хочет стать чемпионом, думаю, что сейчас в их интересах сохранить Боккетти в составе», – приводит «Р-Спорт» слова Д’Амико.

В нынешнем сезоне Боккетти забил один гол в 11 матчах премьер-лиги. Напомним, итальянец выступает за «Спартак» с 2013 года. Вторую половину сезона 2014/2015 Боккетти провел в аренде в «Милане». Всего он провел за красно-белых 71 матч и забил четыре гола.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2017 года.

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