Официально: Ромуло покинул «Спартак»

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», сегодня, 13 января, столичный клуб и бразильский полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.

Напомним, футболист перешел в стан красно-белых из «Васко да Гама» в 2012 году. За это время игрок провел в составе «Спартака» 69 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ромуло вернется в чемпионат Бразилии, к нему проявляет интерес «Фламенго».

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