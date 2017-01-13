Официально: Ромуло покинул «Спартак»
Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», сегодня, 13 января, столичный клуб и бразильский полузащитник Ромуло расторгли трудовой договор по соглашению сторон.
Напомним, футболист перешел в стан красно-белых из «Васко да Гама» в 2012 году. За это время игрок провел в составе «Спартака» 69 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Ромуло вернется в чемпионат Бразилии, к нему проявляет интерес «Фламенго».
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически