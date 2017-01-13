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Сергей Гимаев: Может, Знарок доверит мне доску носить на Матче звезд

Источник:  КХЛКомментарии

Заслуженный тренер России, комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в сборной дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ.

– Даже не представляю, как это будет. Для меня это очень интересный опыт – вспомнить свою тренерскую работу. С Олегом Валерьевичем мы вместе играли в одной команде, я с ним много общаюсь, у нас очень хорошие дружеские отношения. Думаю, у нас не будет проблем. Я с огромным уважением отношусь к его харизме, к его характеру и к его спортивным достижениям, в том числе и как тренера. А мои функции на скамейке... Иногда видишь: идет главный тренер и за ним четыре помощника, доску несут. Не знаю, может, Знарок доверит мне доску носить (улыбается). Он мне перед матчем скажет. Я еще тряпочку возьму, маркер уже купил.

Задача любой команды – победа. Знарок всегда об этом говорит. Вот и задача сборной нашего дивизиона – выиграть этот турнир. Как получится – другой вопрос. Но мы будем к этому стремиться, и я точно постараюсь помочь в этом нашим ребятам. Я сам тренером работал достаточно много, что-нибудь смогу подсказать. Хотя свою работу я вижу еще и в том, чтобы показать телезрителям, что происходит на скамейке, как работает тренер, что он подсказывает игрокам, как реагирует в разных ситуациях. Когда проходил турнир Легенд, я играл с микрофоном и комментировал все действия на поле, с игроками разговаривал. Опыт есть, – цитирует Гимаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, тренировать других участников Матча звезд будут следующие дуэты: Дмитрий Квартальнов и Денис Казанский (дивизион Тарасова), Илья Воробьев и Александр Гуськов (дивизион Харламова), Федор Канарейкин и Алексей Бадюков (дивизион Чернышева).

Неделя звезд хоккея пройдет в Уфе с 15 по 22 января. 21 января участники Матча звезд КХЛ проведут мастер-шоу, а на следующий день состоится мини-турнир с участием четырех команд, собранных из лучших игроков каждого дивизиона. Турнир будет состоять из двух полуфиналов и финала, все игры пройдут в формате «четыре на четыре». 

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